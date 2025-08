Torino all’esordio contro l’Inter, Baroni: “Il nostro obiettivo è…”

"Non mi piacciono i proclami, ma mi dedico soltanto al lavoro e alla dedizione per costruirli quotidianamente", dice Baroni

"Le premesse sono il lavoro, gli obiettivi dobbiamo conquistarli giorno per giorno: non mi piacciono i proclami, ma mi dedico soltanto al lavoro e alla dedizione per costruirli quotidianamente": sono le prime parole di Marco Baroni da nuovo allenatore del Torino.