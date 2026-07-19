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Un viaggio lungo 44 anni, dal 1982 a oggi: dall'inizio del Mondiale 2026 vi abbiamo raccontato il legame speciale tra l'Inter e la Coppa del Mondo, ricordando lo straordinario record che ha sempre visto un giocatore nerazzurro scendere in campo nella finalissima della rassegna iridata. Una striscia che potrebbe continuare in occasione di Spgna-Argentina grazie a Lautaro Martinez, che aveva già giocato la finale del Mondiale di Qatar 2022.

Come in un museo, abbiamo raccolto le migliori immagini dei giocatori interisti nelle finali della Coppa del Mondo dal 1982 in avanti: sono stati venti i nerazzurri coinvolti nella partita più sognata nella carriera di un calciatore, dodici dei quali hanno sollevato la Coppa al fischio finale. Sono anche sette i gol di giocatori dell'Inter nella finalissima, mentre nove i giocatori che hanno vinto la medaglia d'argento in questo arco di tempo.

Una collezione di capolavori imperdibili ed emozionanti, che celebrano ancora una volta il legame speciale che unisce l'Inter e i Mondiali di calcio.

SPAGNA 1982 - ITALIA-GERMANIA OVEST 3-1

Italia: Alessandro Altobelli (gol), Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali. In panchina: Ivano Bordon, Gianpiero Marini

MESSICO 1986 - ARGENTINA-GERMANIA OVEST 3-2

Germania Ovest: Karl-Heinz Rummenigge (gol)

ITALIA 1990 - GERMANIA OVEST-ARGENTINA 1-0

Germania Ovest: Andreas Brehme (gol), Jurgen Klinsmann, Lothar Matthaus

USA 1994 - BRASILE-ITALIA 3-2 DCR

Italia: Nicola Berti

FRANCIA 1998 - BRASILE-FRANCIA 0-3

Francia: Youri Djorkaeff Brasile: Ronaldo

COREA DEL SUD E GIAPPONE 2002 - GERMANIA-BRASILE 0-2

Brasile: Ronaldo (due gol)

GERMANIA 2006 - ITALIA-FRANCIA 6-4 DCR

Italia: Marco Materazzi (gol)

SUDAFRICA 2010 - OLANDA-SPAGNA 0-1

Olanda: Wesley Sneijder

BRASILE 2014 - GERMANIA-ARGENTINA 1-0

Argentina: Rodrigo Palacio. In panchina: Ricardo Alvarez, Hugo Campagnaro

RUSSIA 2018 - FRANCIA-CROAZIA 4-2

Croazia: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (gol)

QATAR 2022 - ARGENTINA-FRANCIA 7-5 DCR

Argentina: Lautaro Martinez