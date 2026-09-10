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Intervenuto in collegamento di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha paragonato così le sconfitte di Inter e Napoli contro Real Madrid e Arsenal in Champions League: "Ho visto le pagelle a chi ha fatto ridere e ha preso 6,5: vale tutto. Ad un certo punto la fortuna finisce e la palla entra, altrimenti sarebbe finita 0-0 con una partita raccapricciante. Ma sui quotidiani si legge poverino e che la squadra è quella che è: infatti Napoli-Arsenal e Inter-Napoli sono le due partite in cui il Napoli nella sua squadra ha concesso più xG agli avversari.

E parliamo dell'arte della fase difensiva: zero punti, peggiori numeri della storia del Napoli. Voto? 6,5 come Arteta: va bene così. Questo paese non fa tre Mondiali anche per colpa degli addetti ai lavori muti, conniventi e appecoronati. Uno se fa un'analisi lucida dice che l'Arsenal è più forte e più avanti del Napoli, mancavano Anguissa e McTominay: ma la voglia di non giocare a calcio mai... Ma voi pensate che quando il Brentford gioca con l'Arsenal fa 0.15 di xG? No, le squadre l'attaccano l'Arsenal: poi perdono, ma c'è modo e modo di stare in campo nel 2026. Dopo la partita è stato detto "abbiamo difeso bene": 4.06 di xG, ma difeso bene cosa? Si sono mangiati tre gol da dentro la porta.

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Il problema è come perdi e la sequela dei commenti dopo la partita: perché è finita solo 0-1. Ti assicuro che le stesse persone, fosse finita 0-3, avrebbero urlato allo sfacelo: invece è finita così in modo totalmente casuale e tutti contenti. Esiste perdere bene, come l'Inter a Madrid: quello è perdere bene. Giochi a calcio, dai uno schiaffo e ne prendi uno, vedi chi va meglio e alla fine finisce 2-1 per gli altri: l'Inter a Madrid ha perso bene. Il Napoli con l'Arsenal no. Real-Inter può finire anche 3-1 per il Real, ma l'Inter ha giocato una partita molto decorosa in cui ha fatto paura: ieri sembrava l'eutanasia, un accompagnamento alla morte. Ma voi vi divertite a vedere sta roba? Vi piace sto calcio? A me fa ribrezzo".