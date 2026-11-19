Ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del match che attende l'Inter dopo la sosta contro l'Atalanta
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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del match che attende l'Inter dopo la sosta contro l'Atalanta.
"Quelle di Inter, Milan e Napoli sono partite nominalmente semplici, perché al momento Atalanta-Inter non è come quando c'era Gasperini. In realtà sono tutte partite che vanno giocate: forse il Napoli ha l'avversario meno tosto".
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