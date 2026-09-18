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Ospite di Radio Manà Manà, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della sfida tra Roma e Inter e anche della scelta di Chivu di non parlare:

Perché Chivu ha deciso di non parlare? L'unica cosa che posso pensare è che c'è stata la questione Martinez a divampare e credo si voglia evitare una conferenza monotematica, su gioca il portiere, gioca Provedel. Chivu ha sempre parlato, onestamente non saprei. Se il portiere fa un errore e poi subito dopo un altro, è inevitabile che se ne parli. Martinez è un po' bloccato, se fai il secondo è una cosa, se fail il primo è un'altra.

Non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti. Non mi aspetto che ci siano esperimenti in questi partita, sia per l'importanza della partita sia perché precede la sosta e quindi non c'è turnover. Gasperini non ha cambiato finora, figuriamoci se lo fa contro l'Inter. Chivu ha talmente tanta abbondanza che può scegliere se toccare qualcosa. Ma stiamo parlando di mettere Zielinski, Sucic o Jones, penso che giocheranno Diouf e Dimarco. Dietro con l'infortunio di Stones può esserci il dubbio Pavard-Bisseck, ma per me non c'è dubbio e gioca Bisseck. Davanti ci sono da capire le condizioni di Lautaro, ma in una partita così credo che Lautaro si spinga in campo. Ci sono ancora 24 ore per capirlo.