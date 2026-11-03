VIDEO / Chivu: "Credo in questa squadra, sono campioni. Ottavi? Siamo in corsa, servono..."

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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani parla del passaggio da Inzaghi a Chivu nell'Inter

"Mi disturba che serva questa partita per capire la questione di Simone Inzaghi. L'Inter ha avuto per quattro anni una gestione incredibile di tantissime cose e ribadisco quello che dissi: dopo le due finali in 24 mesi. Molti non le vedranno mai più.

Cioè quindi poi il fatto che tu le abbia perse, una bene e una male, secondo me conta relativamente perché se con il Psg va come deve andare, diciamo normale, perdi tre a uno. Quindi voglio dire che quindi io penso che si debba godere le cose anche veramente nel periodo in cui le ha. Perché poi l'anno scorso, io me lo ricordo, c'erano tanti spernacchioni che girano per le televisioni. Dicevano che Chivu è molto meglio di Simone Inzaghi, molto meglio. Sempre quelli di Bartesaghi e Bale

Quindi è importante capire il valore delle cose e come sempre però succede, lo capisci quando le hai perse. È come la fidanzata che non mi interessava, poi se ne va".