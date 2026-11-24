VIDEO / Atalanta-Inter, perché Zappacosta non è stato espulso? La spiegazione di Calvarese

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Durante Fontana di Trevi si discute delle gerarchie nell'attacco dell'Inter dopo l'ottimo momento di forma di Esposito e Thuram. Questo il parere di Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore su Pio Esposito e sulla coppia d'attacco di Chivu:

Trevisani: «Poi mi dici chi metti in panchina per far giocare Esposito, perché non credo possa andare in panchina lui…».

Pastore: «Thuram sta giocando bene…».

Trevisani: «E quindi che facciamo? Togliamo Lautaro?».

Pastore: «Non mi sembra possibile».

Trevisani: «Fino a Italia-Francia, nei big match c'erano soltanto Lautaro e Thuram. Ora non è più così».

Pastore: «Questa è la cosa più difficile per Chivu. Ci devono essere delle gerarchie. In Roma-Inter, Lautaro e Thuram hanno giocato 90 minuti, facendo benissimo».