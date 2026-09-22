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Della partita Roma-Inter e dell'approccio alle gare della squadra di Chivu ha parlato, durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani:

"Errare umano perseverare è diabolico, ma l'Inter è andata in svantaggio 0-2 ed è successo prima in campionato altre due volte e poi anche in Champions League. La quarta volta consecutiva ci dice che qualcosa va sistemato, o nell'atteggiamento tattico, ma io penso principalmente nell'atteggiamento mentale, che è stato un grande limite di questa squadra, dimostrato per esempio dall'approccio dell'anno scorso: Inter-Torino, 5-0, pim pum pam, Udinese 1-2, perché la squadra tende a sentirsi, cit., ingiocabile. Però quale squadra da 0-2 rimonta praticamente tutte le volte, perché l'Inter attualmente ha rischiato di rimontare anche a Madrid.

Quale squadra riesce, dopo aver sofferto un primo tempo potenzialmente da 4-0, a rientrare a Roma, contro la Roma, contro quello stadio, e a fare quel secondo tempo che ha fatto l'Inter, che già nel primo aveva creato, dopo 25-30 minuti di bambola, i presupposti per segnare e nel secondo tempo lo ha fatto ripetutamente. Poi sì c'è la parata di Martinez, di fontanella, però è stata comunque una partita che l'Inter ha dimostrato ancora una volta di poter portare un valore in campo che è unico. Io insisto con quello che vi dico da inizio anno: l'Inter, se vuole, fa 100 punti in campionato. 100! 100! Io credo che l'Inter si senta sempre molto forte e questa cosa in campo possa essere un problema. Starà ai giocatori, starà a Chivu cercare di toglierselo, perché errare è umano, perseverare è diabolico. Se prendi 45 gol rischi questo campionato, poi non lo vinci pure se andate, può fare 100 punti".