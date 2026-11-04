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Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto a Radio Mana Mana Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri in Champions League: "L'Inter ha fatto una grande partita confermando ancora una volta che se la squadra è centrata con la capoccia e se Zielinski non sta in panchina, le cose vanno abbastanza bene.

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Se la squadra non è centrata nella testa, nell'atteggiamento e in alcune scelte, le cose non vanno bene. Ho detto un miliardo di volte che se vuole può fare 100 punti in campionato: è il se vuole che fa la differenza. Se è incattivita e sul pezzo, fa 100 punti: se non lo è e se sente di aver già vinto, va in campo e va sotto di due ogni partita. Ma l'Inter è una squadra fortissima, fortissima".