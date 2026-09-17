A Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Lautaro Martinez verso Roma-Inter
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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Lautaro Martinez verso Roma-Inter.
"Se mi risulta che Lautaro non stia benissimo? Non sta benissimo, è il motivo per cui non ha giocato lunedì. Non è al meglio della condizione, non c'è dubbio: ma ci sono alcune cose da dire.
La prima è che anche senza Lautaro l'Inter ha un attacco atomico: e poi voglio vedere Lautaro che col mal di schiena non si fa un Voltaren e gioca una partita del genere. E' talmente determinante che in campo proveranno a mettercelo".
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