Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la trasmissione tv Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il pareggio dell’Olimpico tra Roma e Inter:

“La Roma si deve rammaricare perché poteva veramente fare di più nel primo tempo quando ha proprio dominato. Ma la Roma in tredici mesi è passata da speriamo di poter lottare per fare quarti a porca miseria potevamo vincere 4-0 contro l'Inter. Cioè il passaggio di Gasperini in avanti è megagalattico. Mi preoccuperei un po' del quarto 0-2 consecutivo”.