Il commento di Trevisani a Pressing sulle prestazioni di Roma e Inter
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Durante la trasmissione tv Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il pareggio dell’Olimpico tra Roma e Inter:
“La Roma si deve rammaricare perché poteva veramente fare di più nel primo tempo quando ha proprio dominato. Ma la Roma in tredici mesi è passata da speriamo di poter lottare per fare quarti a porca miseria potevamo vincere 4-0 contro l'Inter. Cioè il passaggio di Gasperini in avanti è megagalattico. Mi preoccuperei un po' del quarto 0-2 consecutivo”.
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