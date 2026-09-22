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Durante la Domenica Sportiva, arriva la sentenza dell'ex attaccante Ciccio Graziani sul Var e sulla nuova direzione presa con Orsato:

Dopo quattro settimane di agonia, è morto, non esiste più il Var. Volevo dire al caro Orsato: ci abbiamo messo ottant'anni per mettere la tecnologia a supporto degli arbitri, per un chiaro ed evidente errore. Tu arrivi e scombussoli tutto. In campo si vede gente che fa la lotta greco-romana: non c'è fischio, non c'è punizione né da una parte né dall'altra. È impossibile che non intervenga la sala tecnologica. Ma ragazzi, non si può andare avanti così. Per cui vi dico che oggi in maniera definitiva che il VAR è morto. Grazie Orsato per quello che stai facendo sulla tecnologia. Grazie. Ancora una volta, cari amici, il VAR è morto.