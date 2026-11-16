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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha incensato così Francesco Pio Esposito dopo il gol di ieri: "Non so se lui e Toni sono categorie diverse, so che Pio Esposito avrà un livello e farà una carriera superiore perché gli mangia mezza carriera che Toni ha girato in varie squadre, gliela mangia con l'Inter. Quando Toni comincia a girare nelle big a 25-26 anni, Pio Esposito avrà 80 gol in Serie A con l'Inter.

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In questo senso sono categorie diverse. Toni è stato un attaccante fantastico, Esposito è con quelle caratteristiche ma ancora più fantastico e precoce e con una testa ragazzi che è veramente superiore. Per questo mi meraviglia molto il rigore sbagliato, ha fatto una scelta molto conservativa anche se contava poco: l'ha tirato identico alla Francia. Ma mi concentrerei sul gol, lo fanno Haaland, Esposito e veramente in pochi. Il calcio va verso strutture di attaccanti diversi: il pennellone è molto difficile trovarlo. Oggi va per la maggiore non uno che non ha il lungo o la velocità.

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Pio è un giocatore d'altri tempi ed è bellissimo il fatto che è talmente forte e intelligente che, avendo le movenze d'altri tempi, riesce ad essere determinante in questi tempi. E' veramente uno speciale, non ne nascono tanti: poi ci ruba l'occhio uno super tecnico e veloci come Kvara, Doué, Olise. Ma Pio è incredibile, veramente: fa sempre la cosa giusta. Quella palla la mette all'incrocio anche perché ha la fiducia: mi prendo il fatto che abbiamo il nove ragazzi. Quanto tempo l'abbiamo cercato: basta discussioni, Pio Esposito per 10-12 anni, fascia al braccio quando smette Donnarumma e via".