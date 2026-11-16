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Intervenuto su Youtube nel podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha parlato così del KO dell'Italia contro il Belgio a Bruxelles:

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"Pisilli non ha mai fatto quel ruolo in vita sua, mi è sembrato quanto di più strano possibile. E se una Nazionale gioca con De Ketelaere falso nueve, i due centrali, Scalvini e Bastoni, non sanno che fare perché sono tutti e due perché sono tutti e due forti sull'uomo. De Ketelaere li tirava fuori e poi il giocatore da marcare diventava De Bruyne. Mancini o chi per lui doveva mettere qualcuno a uomo su De Bruyne, o Tonali o uno tra Scalvini e Bastoni. Lo prendi te, lo prendo io, non lo prende nessuno, De Bruyne per un'ora ci ha devastato. De Bruyne sta facendo anche nel Napoli prestazioni accettabili, in Nazionale sembra fare meglio"

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"Io all'Italia do 6,5/7 in questa Nations League, voglio dire che siamo in presenza tra uno scontro diretto tra giudicare le partite col Belgio, soprattutto quest'ultima o complessivamente l'operato di Mancini in questi tre mesi. In ogni caso è un'Italia credibile, è tornata in sé anche se è scioccante prendere così tanti gol col Belgio, migliore in campo è stato Donnarumma. Voto 4 a Scalvini e Bastoni, mi dispiace, secondo me c'è la responsabilità di Mancini e del suo staff tecnico di non aver come affrontare il Belgio. Se, con la mia solita provocazione, la partita di Calafiori l'avesse fatta Dimarco nella difesa a 4 avremmo detto tutti che Dimarco non può giocare nella difesa a 4. Poi do 4,5 a Tonali e 5 a Barella"