Dal palco del Festival della Serie A, Riccardo Trevisani ha affrontato il problema del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni: "Io non so quanti si ricordano il day-after di Bosnia-Italia, io non ho dormito per tre giorni e me lo ricordo bene.

Si diceva "eh ma come si fa a far battere il primo rigore a Pio Esposito?": come se se avesse tirato il terzo sarebbe cambiato qualcosa. Pio Esposito è la cosa migliore che abbiamo in attacco, ha calciato il primo rigore che ha meno pressione degli altri. Lo avrebbe sbagliato magari a 25, Baggio ha sbagliato a più di 30 a Pasadena.