Però, se vogliamo, vi posso dire che Taremi liscia la palla a 4 metri dalla porta, che Carlos Augusto non segna a 4 metri dalla porta, che Dumfries centra Magnan a 4 metri dalla porta e che Sommer per me sbaglia sia il piazzamento di Lautaro vicino alla barriera e sia il suo sdraiarsi in occasione del gol di Theo Hernandez. Sicuramente le colpe le prenderà Asllani ma non è l'unico colpevole".