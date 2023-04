Ts – Inter-Fiorentina, pagelle: Lukaku il peggiore, 6,5 per Bellanova. Inzaghi…

Nelle pagelle di Tuttosport su Inter-Fiorentina, nei nerazzurri è Romelu Lukaku il peggiore. Per l'attaccante belga il voto è 4,5: "La difesa alta della Fiorentina gli permette di attaccare la profondità. Va via molte volte, ma poi gli manca l’ultimo affondo. I gol li ha lasciati in nazionale, clamoroso l'errore di sinistro a porta vuota a inizio ripresa".