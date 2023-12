Turchia, Collina: “Fatti Ankara? Cancro che può uccidere il calcio. Immagini orribili”

Collina ricorda poi che "parlando ai media dopo il Business Meeting annuale dell'Ifab tenutosi a Londra proprio il mese scorso, il 28 novembre, ho affermato che la violenza e gli abusi verbali e fisici contro gli arbitri sono un 'cancro' che può costare la vita al calcio. Un arbitro non può essere picchiato a causa di un decisione che ha preso, anche se sbagliata. La sua macchina non può essere bombardata o incendiata a causa di un calcio di rigore".

"Purtroppo non si tratta di un'esagerazione, poiché in alcuni paesi si sono viste autobombe e auto incendiate - sottolinea l'ex arbitro ora dirigente Fifa -, e non così raramente. Da 'vecchio' arbitro sono particolarmente grato al Presidente della Fifa Gianni Infantino per le sue parole e per la solidarietà espressa personalmente ad Halil Umut Meler. È una responsabilità per tutti coloro che amano il bel gioco agire e fare qualcosa. Prima che sia troppo tardi, prima che questo cancro uccida il calcio".