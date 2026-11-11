Nel corso dell'ultima puntata del podcast Tutti in the Box, Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha parlato così del confronto tra Denzel Dumfries e Djed Spence
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Nel corso dell'ultima puntata del podcast Tutti in the Box, Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha parlato così del confronto tra Denzel Dumfries e Djed Spence.
"Spence farà nell'Inter più o meno la metà di quello che ha fatto Dumfries: ha fatto due finali da protagonista decidendo la semifinale. Ha fatto gol pesanti in grandi partite, è stato un gigante della storia dell'Inter e lo sapremo tra qualche anno".
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