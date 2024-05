Pokerissimo dell'Inter ieri sera sul campo del Frosinone, con la squadra di Simone Inzaghi che torna quindi alla vittoria e supera il traguardo dei 91 punti raggiunto da Antonio Conte nella stagione 2020/21. Ecco l'analisi di Tuttosport: "A differenza che a Reggio Emilia, l’Inter ha fatto l’Inter e condannato il Frosinone a una sconfitta che complica terribilmente la sua classifica. Perdere contro i campioni d’Italia dopo sei risultati utili consecutivi non è certo un peccato capitale, ma Eusebio Di Francesco avrebbe volentieri fatto cambio con Davide Ballardini che una settimana fa si era trovato di fronte un’Inter svuotata e con pochissimo fuoco dentro («A Reggio Emilia eravamo cotti dopo i festeggiamenti e non volevamo più fare brutte figure», ha candidamente ammesso Davide Frattesi a fine partita).

Simone Inzaghi - il più arrabbiato di tutti al Mapei - ha riportato la truppa all’ordine ed è arrivata una vittoria grassa e grossa che permette all’Inter di superare i 91 punti messi in fila da Antonio Conte nell’ultima stagione scudettata e - soprattutto - di restare in corsa per battere il record nerazzurro di punti (97) fatto segnare dall’Inter allenata da Roberto Mancini nel 2006/07. A sigillare il successo le reti firmate da Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro (che non segnava dal 28 febbraio) e Thuram, autore nel finale del gol numero 101 in stagione".