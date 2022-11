U15, l’Inter batte 4-2 l’Atalanta e rimane prima in classifica a punteggio pieno

Sesta vittoria in altrettante partite per i nerazzurri di Fautario, che rimangono al comando al fianco del Milan

Sesta vittoria in altrettante partite per l'Inter U15: i ragazzi di Fautario battono 4-2 l'Atalanta e rimangono al comando della classifica del girone B a punteggio pieno, al fianco del Milan. Per i nerazzurri la prossima settimana sfida da primato con il derby contro i cugini rossoneri.