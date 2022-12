U15, l’Inter è campione d’inverno! Poker al Cittadella, 9 vittorie in 9 partite

I nerazzurri si impongono per 0-4 sul campo dei veneti: a segno Franchi con una doppietta, Nourice e Curcio

Si chiude con l'ennesima vittoria (la nona in altrettante giornate) il girone di andata dell'Inter U15: i ragazzi di Fautario si impongono per 0-4 sul campo del Cittadella e si laureano campioni d'inverno. 36 i gol fatti fin qui (miglior attacco del girone B con una media di 4 reti a partita), solo 6 quelli subiti (miglior difesa al pari del Milan). Per i nerazzurri vanno a segno Franchi con una doppietta, Nourice e Curcio. Ora la sosta invernale, il campionato riprende il 22 gennaio.