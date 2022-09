U16, esordio vincente per l’Inter: netta vittoria per 0-4 contro l’Udinese

I nerazzurri del neo tecnico Juan Solivellas Vidal si impongono in Friuli: doppietta di Bassini e gol di Lavelli e Bertagnon

Prima giornata del campionato Under 16: nessun problema per l'Inter del neo tecnico Juan Solivellas Vidal, che vince 0-4 sul campo dell'Udinese. Per i nerazzurri doppietta di Bassini e gol di Lavelli e Bertagnon.