Nessun problema per i nerazzurri di Solivellas, che superano i rossoblu e salgono in vetta alla classifica

Nessun problema per l'Inter U15, che dilaga in casa contro il Cagliari e, complice la sconfitta del Milan sul campo del Monza, raggiunge al primo posto in classifica proprio i rossoneri e i brianzoli. I nerazzurri di Solivellas sbloccano il punteggio con Moressa allo scadere del primo tempo, poi dilagano nella ripresa con Sorino, Breda, Franchi e Stefani.