U16, pareggio interno per l’Inter: 1-1 contro il Sudtirol, non basta Kamal

Primo pareggio stagionale per l'Inter U16, che vengono fermati in casa sull'1-1 dal Sudtirol. I ragazzi di Juan Solivellas Vidal passano in vantaggio dopo pochi minuti con Kamal, ma vengono ripresi da un gol di Brik. I nerazzurri salgono a quota 4 punti in classifica, e nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Verona.