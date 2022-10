U17, l’Inter sa solo vincere: 2-0 al Brescia, sesta vittoria in altrettante gare

Inizio di stagione da sogno per i nerazzurri di Polenghi, che si impongono grazie alle reti di De Pieri e Pinotti

Prosegue la marcia senza ostacoli dell'Inter Under 17, che batte 2-0 il Brescia e conquista la sesta vittoria nelle prime sei giornate di campionato. Per i ragazzi di Polenghi vanno a segno De Pieri e Pinotti. Nerazzurri in testa alla classifica del girone B a punteggio pieno, con ben 22 gol realizzati.