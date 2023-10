Secondo successo in altrettante partite giocate per l'Inter U18: i ragazzi di Zanchetta vincono con il punteggio di 1-4 sul campo dell'Empoli e rimangono a punteggio pieno dopo essersi aggiudicati il derby contro il Milan nel turno precedente. Per i nerazzurri sono andati a segno Fois, Garonetti, De Pieri e Pinotti.