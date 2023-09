Grande vittoria dell'Inter Under 18 che batte 2-1 il Milan in rimonta: decisivo il gol di Iddrissou ad un minuto dalla fine

L'Inter Under 18 di Andrea Zanchetta vince in rimonta il derby contro il Milan.

I baby nerazzurri, all'esordio in campionato, prima vanno sotto per via del gol di Perina al 49' ma al 62' ci pensa Pinotti a firmare il gol del momentaneo pareggio. A tempo quasi scaduto (89'), invece, arriva il gol vittoria di Iddrissou a sancire la vittoria nerazzurra.