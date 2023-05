U18, sconfitta indolore per l’Inter: al Milan il derby, 1-0 il risultato finale

I nerazzurri di Zanchetta, già matematicamente primi e qualificati per le Final Four, si arrendono al gol di Mangiameli

Settimana di derby di Milano, non solo a livello di Prime Squadre. Nel weekend del settore giovanile, dopo il pareggio per 2-2 delle formazioni Primavera, Inter e Milan si sono sfidate anche in U18. A spuntarla, questa volta, sono stati i rossoneri, che hanno vinto 1-0 grazie al gol segnato nel primo tempo da Mangiameli.