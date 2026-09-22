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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luigi Ferrajolo, giornalista, ha commentato così il vergognoso gesto della curva della Juve nel minuto di silenzio a Sandro Mazzola.

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“Vergogna nazionale. Spero e chiedo che la Federazione intervenga e dia una squalifica lunga alla curva della Juve, che se la devono ricordare. È una cosa di una volgarità, di una cattiveria e di un’ignoranza che ci offende tutti. Non può passare come una goliardata. Serve un segnale forte, perché altrimenti siamo davvero finiti in basso, in basso“.