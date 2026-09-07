Il club viola ha deciso di riaffidarsi al tecnico della scorsa stagione
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La Fiorentina ha scelto il successore di Fabio Grosso. Il club viola ha deciso di riaffidare la guida della Prima Squadra a Paolo Vanoli, già visto sulla panchina del club gigliato nella scorsa stagione.
Questo il comunicato:
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra.
(acffiorentina.com)
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