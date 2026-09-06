Clamoroso in casa Fiorentina dopo il ko contro il Torino di ieri: arriva l'esonero di Fabio Grosso dopo il ko con il Torino.
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Clamoroso in casa Fiorentina dopo il ko contro il Torino di ieri. Sono state ore di riflessione in seguito al terzo ko consecutivo in Serie A e arrivano ora importanti notizie sulla posizione dell'allenatore Fabio Grosso.
Dopo le sconfitte con Roma, Frosinone e l'ultima di ieri con il Torino, arriva l'esonero. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile", si legge sul sito ufficiale viola. Seguiranno aggiornamenti sul futuro della panchina della Fiorentina.
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