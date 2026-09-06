Clamoroso in casa Fiorentina dopo il ko contro il Torino di ieri: arriva l'esonero di Fabio Grosso dopo il ko con il Torino.

Alessandro Cosattini
Cambiasso

VIDEO / "Sempre pazza Inter": Cambiasso esulta così dopo il 3-2 al Napoli... con due ex nerazzurri

grosso
Getty

Clamoroso in casa Fiorentina dopo il ko contro il Torino di ieri. Sono state ore di riflessione in seguito al terzo ko consecutivo in Serie A e arrivano ora importanti notizie sulla posizione dell'allenatore Fabio Grosso.

fabio-grosso-fiorentina
Getty Images

Dopo le sconfitte con Roma, Frosinone e l'ultima di ieri con il Torino, arriva l'esonero. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile", si legge sul sito ufficiale viola. Seguiranno aggiornamenti sul futuro della panchina della Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti