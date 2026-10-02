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Il Manchester presenta appello contro la sentenza della Premier League in merito alle presunte violazioni finanziarie. Lo ha annunciato lo stesso club inglese attraverso questo comunicato sul proprio sito ufficiale:

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"Il Manchester City Football Club conferma che, alle ore 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026, il Club ha depositato il proprio ricorso completo contro il parere della Commissione della Premier League, in relazione al procedimento disciplinare della Premier League stessa".

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"La ferma posizione del Club è che tale parere, per molteplici ragioni, contenga evidenti errori sostanziali – di diritto, di principio e di fatto – e sia giuridicamente infondato. Il Club respinge le accuse mosse dalla Premier League e dispone di un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno della propria posizione in merito alla vicenda. Continueremo a rispettare il regolare svolgimento del procedimento e, di conseguenza, siamo tenuti a limitare ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione dell'iter processuale".

(Fonte: mancity.com)