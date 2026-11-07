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Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato di aver lanciato i propri account su Bilibili e REDnote (Xiaohongshu), piattaforme sempre più importanti nel panorama digitale cinese. Questa la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano amplia ulteriormente la propria presenza digitale in Cina con il lancio dei nuovi account ufficiali su Bilibili e REDnote (Xiaohongshu), due tra le piattaforme più rilevanti e in più rapida crescita del panorama digitale cinese. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione dell'ecosistema digitale dell’Inter in un paese dove il Club può già contare su una community di oltre 7 milioni di follower attraverso le principali piattaforme social locali.

Bilibili, una delle principali piattaforme video della Cina con più di 360 milioni di utenti attivi mensili e più di 16 miliardi di interazioni mensili, rappresenta oggi un punto di riferimento per le generazioni più giovani grazie a un modello basato su contenuti video, community engagement e storytelling approfondito. Su questa piattaforma, l’Inter svilupperà un vero e proprio hub editoriale, con contenuti che spazieranno dalla storia del Club ai giocatori, dagli aggiornamenti sui matchday ai dietro le quinte, per avvicinare sempre di più i fan alla realtà interista.

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REDnote, conosciuta in Cina come Xiaohongshu, rappresenta invece una delle principali piattaforme di lifestyle, discovery e ricerca di contenuti del Paese. Negli ultimi anni si è progressivamente affermata anche come un nuovo motore di ricerca per le giovani generazioni, che utilizzano la piattaforma non solo per scoprire contenuti, ma anche per cercare informazioni, raccomandazioni, esperienze e trend. Con circa 350 milioni di utenti attivi mensili e 600 milioni di ricerche giornaliere, REDnote combina oggi le funzioni di social media e di ricerca e condivisione di novità e suggerimenti. Attraverso questo nuovo canale, l’Inter racconterà la propria identità, il legame con la città di Milano, farà conoscere i giocatori e i valori che contraddistinguono il Club, con l'obiettivo di raggiungere audience sempre più ampie e diversificate, incluse le nuove generazioni e gli utenti al di fuori dal tradizionale pubblico calcistico.

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L'apertura dei due account risponde all'evoluzione delle abitudini di consumo digitale in Cina e alla crescente centralità di piattaforme capaci di combinare community, intrattenimento, scoperta di contenuti e costruzione di relazioni autentiche con i brand. Grazie a ruoli complementari, Bilibili e REDnote consentiranno all’Inter di rafforzare il rapporto con i tifosi esistenti e, allo stesso tempo, intercettare nuovi pubblici: Bilibili permetterà infatti di costruire una relazione più profonda con i giovani tifosi attraverso video, storytelling e contenuti più articolati; REDnote permetterà di ampliare la rilevanza culturale del brand attraverso contenuti lifestyle e un utilizzo ricercato delle immagini.

Con questa iniziativa, il Club consolida ulteriormente il proprio impegno nello sviluppo di una presenza digitale sempre più localizzata, innovativa e vicina alle modalità con cui le nuove generazioni cinesi scoprono, seguono e interagiscono con i brand sportivi.

Gli account ufficiali su Bilibili e REDnote sono già online ed entrambi i profili avranno il nome @国际米兰足球俱乐部 (FC Internazionale Milano)".