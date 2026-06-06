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UFFICIALE – Italiano nuovo allenatore del Besiktas: contratto di due anni

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La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas
Matteo Pifferi Redattore 

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La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:

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"Beşiktaş Football Inc. ha annunciato alla Piattaforma di Comunicazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di allenatore della nostra prima squadra. Il comunicato inviato alla Piattaforma di Comunicazione Pubblica da Beşiktaş Football Investments Industry and Trade Inc. recita quanto segue:

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"È stato firmato un contratto con il Sig. Vincenzo Italiano per ricoprire il ruolo di allenatore della nostra prima squadra fino al termine della stagione 2027-2028". Siamo convinti che il nostro allenatore Vincenzo Italiano apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş, augurandogli ogni successo".

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