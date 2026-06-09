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UFFICIALE – Palladino non è più l’allenatore dell’Atalanta: ecco il comunicato

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Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Ecco il comunicato del club bergamasco che ufficializza il tutto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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UFFICIALE – Palladino non è più l’allenatore dell’Atalanta: ecco il comunicato- immagine 2
Getty Images

Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Ecco il comunicato del club bergamasco che ufficializza il tutto: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

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