Inter Women, UFFICIALE: Passeri ceduta in prestito al Pomigliano

Gioventù, estro, determinazione. Angela Passeri è una giocatrice del Pomigliano. Difensore classe 2004 arriva in prestito dall’Inter. Con la squadra nerazzurra ha collezionato una sola presenza in serie A. La giovane ragazza abruzzese è cresciuta nel Delfino Flacco Porto Pescara dove si è distinta attirando le attenzioni del club milanese. Ha vestito la maglia azzurra con le nazionali Under 16, Under 17 e Under 19 facendo registrare in totale una ventina di presenze. Il Direttore Sportivo Salvatore Violante ha definito ogni dettaglio per il suo ingaggio mettendola a disposizione del tecnico Nicola Romaniello.