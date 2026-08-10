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Benjamin Pavard sta facendo di tutto per convincere l'Inter a tenerlo e nel pre-campionato ha dimostrato di avere già una buona forma fisica. Nelle partite contro City, Milan e Juventus, il francese si è messo in mostra con belle giocate, attenzione in difesa e anche un gol contro gli inglesi.

Getty Images

"La nuda cronaca ci dice che Pavard ha giocato dall’inizio tutte e tre le amichevoli della tournée asiatica dell'Inter: Chivu l’ha schierato dal 1’ a Hong Kong contro il Manchester City, dove ha segnato il gol del pareggio, e poi sempre dall’inizio contro Milan e Juventus. L’aria australiana gli ha portato bene: tre sfide da 6,5 pieno, senza sbavature, per dimostrare a tutto l’ambiente di aver messo da parte i vecchi attriti ed essere pronto a ricominciare", ricorda La Gazzetta dello Sport che poi traccia anche lo scenario attuale:

"Pavard, 30 anni, arriva da una stagione in chiaroscuro vissuta col Marsiglia: 37 presenze e un gol. Troppo poco per convincere l’OM a riscattarlo a 15 milioni. Così Benji è tornato alla base, ma il suo destino è sempre appeso a un filo: se l’Inter dovesse acquistare un altro centrale – con Romero sullo sfondo -, Pavard saluterà Appiano, altrimenti potrebbe restare come rincalzo. Marotta e Ausilio puntano a racimolare 12 milioni, risparmiandone anche 5 di ingaggio. Si vedrà", la chiosa della Rosea.