Si tratta di un gradito ritorno in rossonero quello di Silvestro, difensore classe 2002 nato a Roma e cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Romulea e dell’Inter. Nel 2020 approda in serie D nelle fila del Montespaccato. Un anno dopo approda tra i professionisti con la Pro Vercelli, girato in prestito dall’Inter. Poi è la volta del Montevarchi, della Fiorenzuola e del Foggia. Resta ancora, indelebile, nella memoria di tutti i Satanelli la doppietta rimediata allo Zaccheria nei minuti finali della gara con il Crotone. Nella sua carriera ha totalizzato 97 presenze, 3 gol e 5 assist.