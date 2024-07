Comincia con una vittoria il pre campionato dell'Inter Primavera: i ragazzi del neo tecnico Andrea Zanchetta hanno battuto 3-0 il Sunderland al Konami Youth Development Centre, in un pomeriggio caratterizzato da un acquazzone tipicamente inglese. Apre le marcature nel primo tempo Pinotti con un gran destro da fuori, nella ripresa chiudono i conti Spinaccè con un tap in sotto misura e De Pieri con uno slalom concluso con un sinistro a fil di palo. La formazione nerazzurra partirà domani per il ritiro in Val d'Aosta.