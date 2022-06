Under 17, domani la finale tra Inter e Bologna: orario e dove vederla in TV

Si chiude domani la stagione 2021/22 della categoria Under 17: Inter e Bologna, dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Roma e Milan, si giocano il titolo di campioni d'Italia. La finale andrà in scena domani, martedì 21 giugno, allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno: calcio di inizio alle ore 20. La sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito della Figc.