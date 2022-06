Under 17, l’Inter cerca il pass per la finale: stasera semifinale contro la Roma

Penultimo atto del campionato Under 17: questa sera, allo stadio "Del Duca" di Ascoli (calcio di inizio alle ore 20, diretta su Sky Sport), l'Inter di Tiziano Polenghi affronta i pari età della Roma. I nerazzurri si affidano alle stelle Pio Esposito, Luca Di Maggio e Aleksandar Stankovic, senza dimenticare i tanti gioiellini dell'annata 2005. Chi passa il turno affronterà in finale la vincente di Milan-Bologna (in campo alle ore 17)