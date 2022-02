Under 18, sconfitta casalinga per l’Inter: la Fiorentina si impone 0-2

I ragazzi di Zanchetta perdono e vengono agganciati proprio dai viola al quarto posto: reti di Farneti e Macchi

Battuta d'arresto per l'Inter Under 18, che perde 0-2 contro la Fiorentina nel posticipo della ventesima giornata di campionato. I nerazzurri di Zanchetta cadono sotto i colpi di Farneti e Macchi, a segno uno nel primo tempo e l'altro nella ripresa. Con questo successo i viola agganciano la formazione interista al quarto posto in classifica a quota 32 punti.