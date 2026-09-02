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Nel nuovo episodio di "Bij Andy in de auto", Andy van der Meyde parla con Nordin Ghouddani, presentatore e giornalista, di Clarence Seedorf. La conclusione a cui giunge l'ex giocatore dell'Inter è la seguente: il calciatore olandese di maggior successo non riceve le attenzioni che merita nel suo paese.

"È davvero il miglior esempio che si possa trovare nei Paesi Bassi", esordisce Van der Meyde. "Seedorf è stato il calciatore di maggior successo nei Paesi Bassi". Ghouddani aggiunge: "Di grande successo con quattro squadre diverse". Secondo entrambi, il problema risiede nel riconoscimento. "Non riceve l'attenzione che merita. Non ottiene l'apprezzamento che gli spetta", afferma Van der Meyde. "No, non riceve il rispetto che merita", concorda Ghouddani. "Ma vi dico, se fosse stato bianco, sarebbe stato semplicemente un Cruyff". Van der Meyde concorda: "Allora sarebbe stato ancora più grande, perché avrebbe ottenuto di più".