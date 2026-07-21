Il Tribunale con sentenza del 14 luglio ha respinto il ricorso del giornalista Enrico Varriale contro il licenziamento della Rai

Redazione1908

Il Tribunale con sentenza del 14 luglio ha respinto il ricorso del giornalista Enrico Varriale contro il licenziamento della Rai per giusta causa, "ritenendo infondata la tesi secondo cui il provvedimento sarebbe stato una ritorsione legata alle precedenti cause per il demansionamento: CONTINUA A LEGGERE

Varriale

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