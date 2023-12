Varriale: “Solita Juve, tira solo su rigore. Così fallisce il sorpasso sull’Inter”

Enrico Varriale, noto giornalista di Rai Sport, ha commentato il pareggio della Juve contro il Genoa nell'anticipo del venerdì di Serie A. Queste le sue considerazioni, affidate ad un post su X: "Un punto d'orgoglio meritato dal Genoa che in rimonta ferma la Juventus. Ottima prova della squadra di Gilardino contro la solita Juve che tira in porta una sola volta sul rigore di Chiesa ma stavolta non trova il massimo con il minimo sforzo fallendo il sorpasso sull'Inter".