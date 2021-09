Vecino: “Bravi a mettere subito la partita in discesa, sempre importante segnare”

Le parole del centrocampista ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria e il gol contro il Bologna

Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Bologna: "Il gol? E' sempre importante segnare ma la cosa più importante è che abbiamo vinto, fatto tanti gol, avuto tante occasioni. Questo ti aiuta a guardare avanti. Sappiamo che arrivano partite difficili e complicate, ci tenevamo tanto a vincere stasera. Il Bologna penso sia una buona squadra in un buon momento. Siamo stati bravi a indirizzare subito la partita. Cinici? Sì la cosa più importante era segnare subito per mettere la gara in discesa. Sempre bello tornare a Firenze, loro mi hanno preso dall'Uruguay. Gli voglio bene. Stiamo bene fisicamente? Ho avuto fortuna perché la palla è passata sotto le gambe di Dzeko. Era destino".