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Nicola Ventola, dagli studi di "Viva El Futbol", è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Approccio completamente sbagliato da parte dell'Inter. Quando vedi Pulisic, che non è proprio un centravanti, che salta tutto solo in area, vuol dire che già parti male. Rabiot, poi: è uno da marcare anche fuori area, quanti gol ha fatto? La reazione nel secondo tempo dell'Inter mi è piaciuta, già se fai il 2-2 la partita può anche cambiare, Maignan fa una gran parata. Il Milan ha meritato, sul terzo gol Martinez poteva fare di più, quella è una punizione che si para.

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L'Inter ha un problema: non puoi cominciare tutte le partite in questa maniera. E anche Chivu: i giocatori o stanno bene o non stanno bene. O fai entrare Pio e Bonny al 60', stai perdendo, all'83' sul 3-1 cosa ti può cambiare? L'Inter rimane per me la più forte, c'è stato questo problema: quando provi a cambiare qualcosina senza aver provato in allenamento si vede. Sono un po' preoccupato per l'approccio".