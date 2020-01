Inter, Vidal ha dato la sua parola a Conte: si attende il confronto con il nuovo tecnico

L’Inter non ha ancora perso le speranze di arrivare ad Arturo Vidal, obiettivo numero uno di Conte. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri attendono di conoscere l’esito del confronto tra il giocatore e il nuovo tecnico del Barcellona, Quique Setien:

“Tappata la falla a sinistra, adesso c’è da completare il centrocampo. Ieri Setién è stato ufficialmente presentato al Barcellona e i prossimi giorni chiariranno una volta per tutte il destino di Vidal che vuole parlare con il nuovo tecnico per capire che minutaggio intende dargli visto che ha parlato anche di un cambio di modulo. Ha già dato la sua parola a Conte e lotterà per raggiungerlo alla Pinetina, ma resta da capire se il club e l’allenatore lo lasceranno andare. L’Inter non ha spento i riflettori su questa trattativa, ma siccome sa che è complicata, non la considera l’unica opzione“.