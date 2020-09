TS – Inter, l’arrivo di Vidal un problema in più per Eriksen: con 35-40 milioni sarà addio

L’arrivo sempre più probabile di Arturo Vidal all’Inter può complicare la situazione di Christian Eriksen: il centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Tottenham, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei suoi primi mesi in nerazzurro, finendo spesso e volentieri in panchina, e la presenza del cileno rischia di togliergli ulteriori spazi. Così scrive Tuttosport:

“L’arrivo di Arturo Vidal, l’oggetto dei desideri di Antonio Conte, a Milano sarà un cruccio in più per Christian Eriksen. Lui, pupillo di Conte non lo è mai diventato nei mesi avuti a disposizione in nerazzurro: il tecnico non vedeva in lui l’uomo ideale per sistemare il centrocampo già quando è arrivato; le difficoltà avute a inserirsi nel 3-5-2 e il non essere riuscito a marcare una netta differenza pure quando è stato provato nel 3-4-1-2 (modulo che secondo l’allenatore avrebbe dovuto metterlo più a suo agio) hanno fatto il resto“.

ADDIO POSSIBILE – “L’Inter, se arrivasse sul tavolo un’offerta da 40 milioni (ma probabilmente anche 35 potrebbero bastare) potrebbe anche accettarla. […] L’Inter ha scelto di dare totale fiducia a Conte, sposandone tutta la filosofia e le scelte di organico. Eriksen non è mai rientrato nelle priorità del tecnico e un addio anticipato potrebbe anche essere alle porte“.